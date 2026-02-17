Скидки
Олимпиада 2026

«Нас обделили». Никита Филиппов не получил от организаторов ОИ эксклюзивный телефон

Призёр этапов Кубка мира российский ски-альпинист Никита Филиппов поделился своими впечатлениями от заселения в Олимпийскую деревню. Россиянин, выступающий в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN) на Играх, заявил, что организаторы не стали дарить ему эксклюзивный телефон.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! 19 февраля гонка.

Всем атлетам выдают Samsung, а нас обделили, дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — рассказал Филиппов, снимая распаковку формы нейтрального атлета.

Пост доступен в телеграм-канале Никиты Филиппова.

