Анна Щербакова лично поддерживает Аделию Петросян во время дебюта на Олимпиаде-2026
Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова поддерживает соотечественницу Аделию Петросян с трибун на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Щербакова поделилась соответствующим видео в своём телеграм-канале.
Сегодня, 17 февраля, Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянка получила второй стартовый номер. Она выйдет на лёд приблизительно в 20:59 мск.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.
Короткая программа Петросян поставлена на музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.
