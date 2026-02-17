Анна Щербакова лично поддерживает Аделию Петросян во время дебюта на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира в одиночном катании Анна Щербакова поддерживает соотечественницу Аделию Петросян с трибун на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Щербакова поделилась соответствующим видео в своём телеграм-канале.

Сегодня, 17 февраля, Петросян представит свою короткую программу на Олимпиаде-2026. Россиянка получила второй стартовый номер. Она выйдет на лёд приблизительно в 20:59 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Короткая программа Петросян поставлена на музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.