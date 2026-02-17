Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Олимпиада 2026

Победительница этапа ЮГПР — о Петросян на ОИ: хотелось бы, чтобы 2 квад-тулупа она сделала

Российская фигуристка Майя Сарафанова пожелала удачи фигуристке Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Буду сегодня смотреть короткую программу девушек на Олимпиаде. Болеть буду за Аделию! Не хотелось бы загадывать, но надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Сможет ли она побороться за пьедестал? Я думаю, что возможно всё! Нужно ли ей идти на ультра-си для этого? Вот не знаю, как там всё пройдёт у всех. Может быть, можно будет и без них обойтись. Но вообще думаю, что стоит пойти. Надеюсь, она их сделает. Какой ей стоило бы откатать? Конечно, хотелось бы, чтобы два четверных тулупа она сделала. В любом случае перед короткой программой желаю удачи Аделии! Чтобы всё получилось так, как было задумано», — сказала Майя Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

