Аделия Петросян чисто исполнила короткую программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян представила свою короткую программу на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Она поставлена на музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.