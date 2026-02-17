Фото: реакция Аделии Петросян и Даниила Глейхенгауза на первые баллы на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян и её тренер, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, судя по реакции, остались приятно удивлены тем, как судьи оценили прокат короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фото: скриншот из трансляции

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.