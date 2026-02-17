Скидки
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
20:45 Мск
Анна Погорилая: Петросян показала свою харизму — баллы очень хорошие

Анна Погорилая: Петросян показала свою харизму — баллы очень хорошие
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61

«Это было супер! Когда загорелись жёлтые квадраты на каскаде, стало не по себе чуть-чуть. Но баллы очень хорошие! Мы верили и надеялись. Для Аделии это очень хорошие оценки. Дальше только лучше и увереннее. Она огромная молодец.

Для олимпийского проката она была очень собранная и сконцентрированная. При этом показала свою харизму. Всё было в равновесии», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

