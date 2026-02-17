Анна Погорилая: Петросян показала свою харизму — баллы очень хорошие

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2016 в одиночном катании Анна Погорилая прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это было супер! Когда загорелись жёлтые квадраты на каскаде, стало не по себе чуть-чуть. Но баллы очень хорошие! Мы верили и надеялись. Для Аделии это очень хорошие оценки. Дальше только лучше и увереннее. Она огромная молодец.

Для олимпийского проката она была очень собранная и сконцентрированная. При этом показала свою харизму. Всё было в равновесии», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.