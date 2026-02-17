«Высочайшее качество!» Первый тренер Петросян — о короткой программе Аделии на Олимпиаде

Алексей Шемет, первый тренер трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян, оценил выступление своей бывшей ученицы в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

«Вы знаете, наверное, это один из лучших её прокатов короткой программы, который я видел. Не только в этом сезоне, но и в принципе. Вы хорошо подметили, что работа проведена потрясающая. Я до сих пор нахожусь в восторге! Высочайшее качество! Будем надеяться, что она получит достойное место после короткой программы», — сказал Шемет в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.