Баллы Петросян в КП на ОИ-2026 — 10-й лучший результат в текущем международном сезоне

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии набрала 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Это 10-й результат по всем оценкам за короткие программы у женщин в текущем международном сезоне.

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.