Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Инна Гончаренко: Аделия Петросян поставила для всех серьёзную планку

Инна Гончаренко: Аделия Петросян поставила для всех серьёзную планку
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Петросян за своё выступление получила 72,89 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61

«Петросян поставила для всех серьёзную планку. Может, это видимость, но показалось, что она была спокойнее, чем я. Всё чётко, на своих местах. Давайте не будем торопиться, но пока Аделия сделала максимум — на 99 процентов точно. Молодец! Так держать, а мы будем за неё нервничать», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Петросян получила лучшие для себя баллы на международном уровне! Следим за ОИ-2026. LIVE
Live
Петросян получила лучшие для себя баллы на международном уровне! Следим за ОИ-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android