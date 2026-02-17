Инна Гончаренко: Аделия Петросян поставила для всех серьёзную планку

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступление российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Петросян за своё выступление получила 72,89 балла.

«Петросян поставила для всех серьёзную планку. Может, это видимость, но показалось, что она была спокойнее, чем я. Всё чётко, на своих местах. Давайте не будем торопиться, но пока Аделия сделала максимум — на 99 процентов точно. Молодец! Так держать, а мы будем за неё нервничать», — сказала Гончаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.