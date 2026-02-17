Аделия Петросян оценила баллы, полученные за прокат короткой программы на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян оценила баллы, которые получила за прокат короткой программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Судьи поставили за прокат ученицы Этери Тутберидзе 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

«Баллы? Хорошие, я примерно столько и попросила, когда загадала желание: от 72 до 74, получилось посередине», — приводит слова Петросян ТАСС.

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

