«Всё прошло спокойно. Не волновалась». Аделия Петросян — о дебюте на Олимпийских играх
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян призналась, что не переживала во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
«По ощущениям, всё прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась», — приводит слова Петросян ТАСС.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Она занимает промежуточное первое место.
