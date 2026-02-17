«Всё прошло спокойно. Не волновалась». Аделия Петросян — о дебюте на Олимпийских играх

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян призналась, что не переживала во время выступления в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«По ощущениям, всё прошло спокойно, я получала огромное удовольствие от проката, и все зрители, надеюсь, тоже. Не волновалась», — приводит слова Петросян ТАСС.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Она занимает промежуточное первое место.