Петросян на Олимпиаде-2026 набрала лучшие в карьере на международном уровне баллы за КП
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии получила свои лучшие баллы в карьере на взрослом международном уровне. Россиянка получила от судей 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
Ранее лучшими баллами Петросян в коротких программах на взрослом международном уровне являлись 68,72 балла, которые Аделия получила на отборочном турнире к Олимпиаде в Пекине осенью 2025 года.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.
Произвольные программы на Олимпиаде-2026 фигуристки представят 19 февраля.
Комментарии
