Петросян на Олимпиаде-2026 набрала лучшие в карьере на международном уровне баллы за КП

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии получила свои лучшие баллы в карьере на взрослом международном уровне. Россиянка получила от судей 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

Ранее лучшими баллами Петросян в коротких программах на взрослом международном уровне являлись 68,72 балла, которые Аделия получила на отборочном турнире к Олимпиаде в Пекине осенью 2025 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Произвольные программы на Олимпиаде-2026 фигуристки представят 19 февраля.