Петросян: на Олимпиаде-2026 начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката
Поделиться
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала о том, какие эмоции испытывала перед выступлением в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. За своё выступление она получила 72,89 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
«Это бы тот случай, когда я не переживала из-за проката и начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката. То есть я настолько была спокойна, что уже мама говорит: «Ну ты поволнуйся немного». Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате, и Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал, что с каждым прыжком я была поувереннее. Радостно наконец, что получились получить такие положительные эмоции», — сказала Петросян в эфире Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:50