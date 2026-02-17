Петросян: на Олимпиаде-2026 начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала о том, какие эмоции испытывала перед выступлением в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. За своё выступление она получила 72,89 балла.

«Это бы тот случай, когда я не переживала из-за проката и начала переживать из-за того, что не переживаю из-за проката. То есть я настолько была спокойна, что уже мама говорит: «Ну ты поволнуйся немного». Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате, и Даниил Маркович [Глейхенгауз] сказал, что с каждым прыжком я была поувереннее. Радостно наконец, что получились получить такие положительные эмоции», — сказала Петросян в эфире Okko.