Тарасова отреагировала на выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

«Прекрасное выступление Петросян! Такие эмоции, взаимодействие и улыбка перед прокатом!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).