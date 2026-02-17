Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Железняков: Петросян не нужно думать о баллах, надо выйти и бомбануть в произвольной

Железняков: Петросян не нужно думать о баллах, надо выйти и бомбануть в произвольной
Комментарии

Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, оценил выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61

«Замечательный прокат! Я очень рад за Аделю! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем. Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать всё, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Петросян получила лучшие для себя баллы на международном уровне! Следим за ОИ-2026. LIVE
Live
Петросян получила лучшие для себя баллы на международном уровне! Следим за ОИ-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android