Железняков: Петросян не нужно думать о баллах, надо выйти и бомбануть в произвольной
Российский хореограф Алексей Железняков, работающий в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе, оценил выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Чжан Жуйян
Китай
59.38
3
Мария Сенюк
Израиль
58.61
«Замечательный прокат! Я очень рад за Аделю! В восторге от того, что она сделала. Конечно, без элемента ультра-си, но это очень достойно. Лучше откататься так, но чисто, с таким настроением и настроем. Надо выходить и так же бомбануть в произвольной программе! Не нужно думать о баллах, а нужно идти и заряжать по полной — делать всё, чему научили тебя твои тренеры, наставники, чему научилась сама», — сказал Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
