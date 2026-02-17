Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Аделия Петросян: мне надо поучиться у Пети Гуменника какой-нибудь стратегии

Аделия Петросян: мне надо поучиться у Пети Гуменника какой-нибудь стратегии
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян с юмором ответила на вопрос, чем займётся в выходной день перед прокатом произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Как проведу завтрашний день? Мне надо поучиться у Пети [Гуменника] какой-нибудь стратегии, у меня всё хаотично, никогда не придумываю свой день, только вот на тренировке тренеры говорят план и моя задача повторить то, что сказали», — сказала Петросян в эфире Okko Sport.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Юлия Заутер
Румыния
63.13
3
Чжан Жуйян
Китай
59.38
Материалы по теме
Петросян отреагировала на баллы за шикарный прокат в Милане! Впереди ещё 24 соперницы LIVE
Live
Петросян отреагировала на баллы за шикарный прокат в Милане! Впереди ещё 24 соперницы LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android