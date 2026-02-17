Аделия Петросян объяснила, почему на Играх-2026 в Италии не живёт в Олимпийской деревне

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, по какой причине на Олимпийских играх — 2026 в Милане она не заселилась в деревню для спортсменов.

«Я не живу в Олимпийской деревне. Мы с мамой тут, неподалёку, так спокойнее. Из-за этого не могу в полной мере прочувствовать атмосферу. Но здесь, на арене, много ассоциаций с Олимпиадой», — сказала Петросян в эфире Okko Sport.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.