Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Аделия Петросян объяснила, почему на Играх-2026 в Италии не живёт в Олимпийской деревне

Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, по какой причине на Олимпийских играх — 2026 в Милане она не заселилась в деревню для спортсменов.

«Я не живу в Олимпийской деревне. Мы с мамой тут, неподалёку, так спокойнее. Из-за этого не могу в полной мере прочувствовать атмосферу. Но здесь, на арене, много ассоциаций с Олимпиадой», — сказала Петросян в эфире Okko Sport.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Юлия Заутер
Румыния
63.13
3
Чжан Жуйян
Китай
59.38
