Аделия Петросян объяснила, почему на Играх-2026 в Италии не живёт в Олимпийской деревне
Поделиться
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила, по какой причине на Олимпийских играх — 2026 в Милане она не заселилась в деревню для спортсменов.
«Я не живу в Олимпийской деревне. Мы с мамой тут, неподалёку, так спокойнее. Из-за этого не могу в полной мере прочувствовать атмосферу. Но здесь, на арене, много ассоциаций с Олимпиадой», — сказала Петросян в эфире Okko Sport.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Аделия Петросян
Россия
72.89
2
Юлия Заутер
Румыния
63.13
3
Чжан Жуйян
Китай
59.38
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:25
-
20:14
-
20:10
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:50