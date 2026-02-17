Аделия Петросян официально отобралась в произвольную программу на Олимпиаде-2026 в Италии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян официально отобралась в решающую стадию (произвольную программу) соревнований фигуристок на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Для прохода в произвольную программу на Олимпийских играх необходимо попасть в топ-24 по итогам короткой программы, в данный момент ниже Аделии располагаются уже минимум пять спортсменок, что означает её попадание в топ-24.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.