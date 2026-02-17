«Можем только надеяться на адекватное судейство». Гербольдт — о выступлении Петросян

Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Аделия чувствовала себя более расслабленно и уверенно, чем на отборах на Олимпиаду. Сегодня был достаточно лёгкий и замечательный прокат. Многие от неё этого и ждали. Она выполнила свою работу на отлично. Дальше решение не за ней. Мы можем только наблюдать и надеяться на адекватное судейство. Желаю ей так же спокойно выступить в произвольной программе», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.