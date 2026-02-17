Скидки
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
23:10 Мск
Олимпиада 2026

«Можем только надеяться на адекватное судейство». Гербольдт — о выступлении Петросян
Бронзовый призёр чемпионата России – 2009 по фигурному катанию Катарина Гербольдт оценила выступление фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Аделия Петросян
Россия
72.89
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
70.07

«Аделия чувствовала себя более расслабленно и уверенно, чем на отборах на Олимпиаду. Сегодня был достаточно лёгкий и замечательный прокат. Многие от неё этого и ждали. Она выполнила свою работу на отлично. Дальше решение не за ней. Мы можем только наблюдать и надеяться на адекватное судейство. Желаю ей так же спокойно выступить в произвольной программе», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

