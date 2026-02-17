Аделия Петросян объяснила решение не исполнять тройной аксель в КП на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян объяснила решение не включать тройной аксель в контент своей короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Тройной аксель мы рассматривали, но приняли решение не делать его, обговорив и взвесив всё. Последние несколько дней я на него не заходила. Сейчас меня ничего не беспокоит», — приводит слова Петросян пресс-служба МОК.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.