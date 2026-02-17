Петросян — о допуске Глейхенгауза: чем больше рядом знакомых людей, тем больше защиты

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян рассказала, какое значение для неё имеет тот факт, что её тренер, хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, получил аккредитацию на Олимпийские игры — 2026 и сопровождает её в Милане.

«Когда узнала, что Даниил Маркович [Глейхенгауз] будет рядом, обрадовалась. Чем больше рядом знакомых людей, тем больше защиты. Он помогал и настроил меня перед прокатом. Мне кажется, он сегодня нервничал больше, чем я. Рада, что не подвела его», — приводит слова Петросян пресс-служба МОК.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.