Аделия Петросян уверенно удерживает лидерство в КП на Олимпиаде-2026 после 2-й разминки

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян уверенно удерживает лидерство на Олимпийских играх – 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ фигуристками первой и второй разминок.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Промежуточное второе место занимает представительница Финляндии Иида Кархунен, у неё 65,06 балла.

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.