Фото: российские болельщики с плакатами на русском языке болеют за Аделию Петросян на ОИ
Российские болельщики с плакатами и флагами на русском языке присутствуют на ледовой арене в Милане (Италия) на Олимпийских играх — 2026, где выступает трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Аделия Петросян
Россия
72.89
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
70.07
Петросян занимает промежуточное первое место. Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Промежуточное второе место занимает представительница Финляндии Иида Кархунен, у неё 65,06 балла.
