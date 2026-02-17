Фото: российские болельщики с плакатами на русском языке болеют за Аделию Петросян на ОИ

Российские болельщики с плакатами и флагами на русском языке присутствуют на ледовой арене в Милане (Италия) на Олимпийских играх — 2026, где выступает трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе.

Петросян занимает промежуточное первое место. Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Промежуточное второе место занимает представительница Финляндии Иида Кархунен, у неё 65,06 балла.