Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фото: российские болельщики с плакатами на русском языке болеют за Аделию Петросян на ОИ

Фото: российские болельщики с плакатами на русском языке болеют за Аделию Петросян на ОИ
Комментарии

Российские болельщики с плакатами и флагами на русском языке присутствуют на ледовой арене в Милане (Италия) на Олимпийских играх — 2026, где выступает трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян в короткой программе.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Аделия Петросян
Россия
72.89
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
70.07

Петросян занимает промежуточное первое место. Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Промежуточное второе место занимает представительница Финляндии Иида Кархунен, у неё 65,06 балла.

Материалы по теме
Петросян обошла уже 16 соперниц на Олимпиаде! А экс-россиянку Самоделкину придержали LIVE
Live
Петросян обошла уже 16 соперниц на Олимпиаде! А экс-россиянку Самоделкину придержали LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android