Пресс-служба ISU назвала прокат Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 «ярким шоу»

Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отметила выступление трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане✨», — гласит надпись на официальной странице ISU в соцсети X.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.

В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.