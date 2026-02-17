Пресс-служба ISU назвала прокат Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 «ярким шоу»
Пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU) отметила выступление трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
«Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане✨», — гласит надпись на официальной странице ISU в соцсети X.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026. Петросян выступила в первой разминке и получила от судей 72,89 балла. Она является промежуточным лидером соревнований.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Аделия Петросян
Россия
72.89
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
70.07
В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.
