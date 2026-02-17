Обзор исторического камбэка сборной Франции в мужской эстафете на Олимпиаде-2026 в Италии

Мужская сборная Франции по биатлону выиграла эстафету на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Спортсмены преодолели дистанцию за 1:19.55,2, использовав девять дополнительных патронов, со штрафным кругом на первом этапе (Фабьен Клод провалил стрельбу стоя). Для французов это олимпийское золото стало первым в мужской эстафете в истории страны.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором мужской эстафеты на ОИ-2026.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Нельзя не отметить, что после штрафного круга Клода сборная Франции шла на последнем, 20-м месте в эстафете, однако сумела совершить камбэк.

Биатлон. Олимпийские игры – 2026, Италия. Эстафета (4x7,5 км). Мужчины

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).