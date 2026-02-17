«Просто безумие». Фийон Майе — о том, что сравнялся с Йоханнесом Бё по золоту на ОИ

Шестикратный чемпион мира в эстафетах француз Кентен Фийон Майе высказался о том, что стал третьим биатлонистом в истории по числу завоёванных золотых медалей на Олимпиадах.

После победы в составе мужской эстафеты на Олимпиаде-2026 Фийон Майе сравнялся по этому показателю с завершившим карьеру норвежцем Йоханнесом Бё. Выше теперь только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (8 золотых медалей на ОИ) и француз Мартен Фуркад (6).

«Сейчас я не особо думаю об этом. Я думаю о коллективных эмоциях и успехе, а не о своём собственном. Когда я был маленьким, я никогда не загадывал, что хочу завоевать восемь медалей на Олимпийских играх (общее количество медалей, завоёванных Фийоном Майе на Олимпиадах. – Прим. «Чемпионата»), это просто безумие. Я никогда не думаю о рекордах, только о следующих и следующих шансах. Я счастлив быть здесь. Удивительно переживать этот момент. Спасибо Фабьену [Клоду], Эмильену [Жаклену], Эрику [Перро], смазчикам, тренерам… всем», — приводит слова француза пресс-служба IBU.