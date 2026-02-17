Норвежский фристайлист Тормод Фростад завоевал золото Олимпиады-2026 в биг-эйре
Поделиться
23-летний норвежский фристайлист Тормод Фростад завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром Игр стал американец Мак Форхенд. Тройку призёров замкнул Матей Шванцер из Австрии.
Отметим, что Фростад был лучшим в соревнованиях в каждой из трёх попыток.
Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал
17 февраля 2026, вторник. 21:45 МСК
Окончено
1
Тормод Фростад
Норвегия
195.50
2
Мак Форхенд
США
193.25
3
Матей Шванцер
Австрия
191.25
Олимпийские игры — 2025, Италия. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал:
- Тормод Фростад (Норвегия) – 195,50 балла (98,50 + 97,00).
- Мак Форхенд (США) – 193,25 (95,00 + 98,25).
- Матей Шванцер (Австрия) – 191,25 (96,00 + 95,25).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2026
-
23:13
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:14
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:47
-
20:45