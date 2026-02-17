Скидки
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Фристайл на Олимпиаде 2026, мужчины, биг-эйр: результаты

Норвежский фристайлист Тормод Фростад завоевал золото Олимпиады-2026 в биг-эйре
Комментарии

23-летний норвежский фристайлист Тормод Фростад завоевал золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. Серебряным призёром Игр стал американец Мак Форхенд. Тройку призёров замкнул Матей Шванцер из Австрии.

Отметим, что Фростад был лучшим в соревнованиях в каждой из трёх попыток.

Олимпиада 2026. Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал
17 февраля 2026, вторник. 21:45 МСК
Окончено
1
Тормод Фростад
Норвегия
195.50
2
Мак Форхенд
США
193.25
3
Матей Шванцер
Австрия
191.25

Олимпийские игры — 2025, Италия. Фристайл. Мужчины. Биг-эйр. Финал:

  1. Тормод Фростад (Норвегия) – 195,50 балла (98,50 + 97,00).
  2. Мак Форхенд (США) – 193,25 (95,00 + 98,25).
  3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25 (96,00 + 95,25).

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпиады-2026
