Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Швеция — Латвия. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Петросян сохранила лидерство в КП на ОИ-2026 после 3-й разминки, Самоделкина идёт 3-й

Петросян сохранила лидерство в КП на ОИ-2026 после 3-й разминки, Самоделкина идёт 3-й
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян продолжает удерживать лидерство на Олимпийских играх – 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ фигуристками первой, второй и третьей разминок. В рамках соревнований предстоят прокаты ещё двух сильнейших разминок.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

Промежуточное второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин, у неё 70,07 балла. На третьей строчке располагается бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан. Судьи оценили её прокат в 68,47 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Идёт
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Аделия Петросян
Россия
72.89
3
Ли Ха Ин
Южная Корея
70.07

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Материалы по теме
Петросян обошла уже 16 соперниц на Олимпиаде! А экс-россиянку Самоделкину придержали LIVE
Live
Петросян обошла уже 16 соперниц на Олимпиаде! А экс-россиянку Самоделкину придержали LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android