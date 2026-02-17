Петросян сохранила лидерство в КП на ОИ-2026 после 3-й разминки, Самоделкина идёт 3-й

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян продолжает удерживать лидерство на Олимпийских играх – 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ фигуристками первой, второй и третьей разминок. В рамках соревнований предстоят прокаты ещё двух сильнейших разминок.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

Промежуточное второе место занимает представительница Южной Кореи Ли Ха Ин, у неё 70,07 балла. На третьей строчке располагается бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан. Судьи оценили её прокат в 68,47 балла.

