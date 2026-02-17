Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Бобслей на Олимпиаде 2026, мужчины, двойки: результаты

Три дуэта из Германии заняли пьедестал в двойках в бобслее на Олимпиаде-2026
Комментарии

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр завоевали золотые медали в двойках на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они показали результат 3.39,70.

Пьедестал составили только бобслеисты из Германии. Серебряные награды выиграли Франческо Фридрих и Александер Шюллер с отставанием 1,34 секунды. Тройку призёров замкнули Адам Аммоур и Александер Шаллер (+1,82).

Олимпиада 2026. Бобслей
Мужчины. Двойки. 4-я попытка
17 февраля 2026, вторник. 23:05 МСК
Окончено
1
Германия
2
Германия
3
Германия

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Мужчины. Двойки. Результаты:

  1. Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70.
  2. Франческо Фридрих и Александер Шюллер (Германия) — отставание 1,34.
  3. Адам Аммоур и Александер Шаллер (Германия) +1,82.
