Три дуэта из Германии заняли пьедестал в двойках в бобслее на Олимпиаде-2026

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр завоевали золотые медали в двойках на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они показали результат 3.39,70.

Пьедестал составили только бобслеисты из Германии. Серебряные награды выиграли Франческо Фридрих и Александер Шюллер с отставанием 1,34 секунды. Тройку призёров замкнули Адам Аммоур и Александер Шаллер (+1,82).

Олимпийские игры — 2026. Бобслей. Мужчины. Двойки. Результаты: