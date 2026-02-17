Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
«Скучал по этому». Глейхенгауз высказался о прокате КП Петросян на Олимпиаде-2026

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, оценил выступление своей ученицы — трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян — в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Было волнительно, но я в какой-то момент почувствовал ощущение, что я на самом деле так скучал по этому. Адреналин, который ты испытываешь на Олимпийских играх, ты его, к сожалению, больше нигде не испытываешь. И я в целом могу сказать, что скучал именно по этим эмоциям и по этому состоянию. Не могу сказать, что было как-то совсем безумно нервно. И Аделия была достаточно такая спокойная, радостная. Она даже до выхода сначала нас немножко напугала тем, что она говорит: «Я вообще не нервничаю». Я говорю: «Нет, ну, наверное, всё-таки чуть-чуть-то надо, это полезно», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko Sport.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45).

