Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хоккей. Финляндия — Швейцария
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:10 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, командный спринт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, свободный стиль

Олимпиада-2026, Лыжные гонки, командный спринт (мужчины) — смотреть онлайн-трансляцию
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужской командный спринт классическим стилем. В гонке не примут участие лыжники из России.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Командный Спринт Свободный стиль. Квалификация
18 февраля 2026, среда. 12:15 МСК
Не началось

Квалификация женского спринта назначена на 12:15 мск, финал начнётся в 14:15. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимают участие в Олипиаде-2026 в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Невероятный рекорд Клебо и историческая победа Виттоцци. Итоги девятого дня на Олимпиаде
Истории
Невероятный рекорд Клебо и историческая победа Виттоцци. Итоги девятого дня на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android