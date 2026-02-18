Скидки
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
«Нам в любом случае придётся подниматься». Глейхенгауз — о ПП Петросян на Олимпиаде-2026

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал об элементах ультра-си, которые планируется включить в произвольную программу трёхкратной чемпионки России в одиночном катании Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Посмотрим, как завтра будет, потому что всё-таки, если мы хотим подниматься, а нам придётся в любом случае с этими баллами подниматься в турнирной таблице, то надо желательно сделать два [четверных] тулупа. Но мы всё равно будем смотреть от её состояния, от того, как он будет получаться. Может, пойдём и в один. То есть нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием. Будут два тулупа, пойдём в два. Не будет двух, пойдём в один», — сказал Глейхенгауз в эфире Okko Sport.

