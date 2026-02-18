Биатлон, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 18 февраля 2026 года

Сегодня, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по биатлону. Состоится одна гонка. Состязания проходят в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 17 февраля (время московское):

16:45. Эстафета 4х6 км, женщины.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.