Мужской кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года

17 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии прошёл восьмой игровой день в рамках соревнований мужчин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 9-го и 10-го туров.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Мужчины. Групповой этап

9-й тур

Швейцария – Швеция – 9:4.

Китай – США – 8:5.

Чехия – Германия – 9:7.

10-й тур

Швейцария – Германия – 8:4.

Италия – США – 8:5.

Канада – Великобритания – 9:5.

Швеция – Норвегия – 7:4.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.