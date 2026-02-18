Илья Малинин с трибун наблюдает за короткой программой женщин на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин присутствует на трибунах на короткой программе личного турнира женщин на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

После четырёх разминок лидирует представительница Японии Ами Накаи с результатом 78,71 балла. Второе промежуточное место занимает российская фигуристка Аделия Петросян.

Фото: Кадр из трансляции

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.