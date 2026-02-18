Илья Малинин с трибун наблюдает за короткой программой женщин на Олимпиаде-2026
Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин присутствует на трибунах на короткой программе личного турнира женщин на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).
После четырёх разминок лидирует представительница Японии Ами Накаи с результатом 78,71 балла. Второе промежуточное место занимает российская фигуристка Аделия Петросян.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
Фото: Кадр из трансляции
В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.
