Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Илья Малинин с трибун наблюдает за короткой программой женщин на Олимпиаде-2026

Илья Малинин с трибун наблюдает за короткой программой женщин на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2026 года в командном первенстве, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин присутствует на трибунах на короткой программе личного турнира женщин на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

После четырёх разминок лидирует представительница Японии Ами Накаи с результатом 78,71 балла. Второе промежуточное место занимает российская фигуристка Аделия Петросян.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

Фото: Кадр из трансляции

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял только восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх. После короткой программы фигурист с преимуществом шёл первым, набрав 108,16 балла.

Материалы по теме
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото LIVE
Live
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android