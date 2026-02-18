Аделия Петросян упустила лидерство в КП на Олимпиаде-2026 перед заключительной разминкой

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян потеряла лидерство на Олимпийских играх – 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ фигуристками четвёртой, предпоследней разминки.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). После четвёртой разминки это второе промежуточное место.

Петросян уступает по баллам лишь серебряному призёру финала серии Гран-при ISU японке Ами Накаи (78,71 балла). Накаи в своём прокате удалось исполнить тройной аксель.

