Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Аделия Петросян упустила лидерство в КП на Олимпиаде-2026 перед заключительной разминкой

Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян потеряла лидерство на Олимпийских играх – 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ фигуристками четвёртой, предпоследней разминки.

Россиянка, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). После четвёртой разминки это второе промежуточное место.

Петросян уступает по баллам лишь серебряному призёру финала серии Гран-при ISU японке Ами Накаи (78,71 балла). Накаи в своём прокате удалось исполнить тройной аксель.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.

Комментарии
