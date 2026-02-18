Скидки
Олимпиада 2026

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 17 февраля 2026 года

Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — расписание дня на 17 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 18 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования в лыжных гонках. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, лыжные гонки. Расписание на 18 февраля (время начала московское):

  • 11:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация.
  • 12:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.
  • 13:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.
  • 14:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе. Российские лыжники не принимают участие в эстафетных гонках на Олимпиаде-2026.

