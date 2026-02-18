Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание соревнований на 18 февраля (время московское):

Биатлон

16:45. Женщины. Эстафета, 4х6 км.

Горнолыжный спорт

12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.

15:30. Женщины. Слалом. Вторая попытка.

Кёрлинг

11:05. Женщины. 10-й тур. Китай — Дания.

11:05. Женщины. 10-й тур. США — Великобритания.

11:05. Женщины. 10-й тур. Швеция — Южная Корея.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Италия — Канада.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Китай — Чехия.

16:05. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Швейцария.

16:05. Мужчины. 11-й тур. США — Великобритания.

21:05. Женщины. 11-й тур. Великобритания — Япония.

21:05. Женщины. 11-й тур. Швейцария — Дания.

21:05. Женщины. 11-й тур. Канада — Италия.

21:05. Женщины. 11-й тур. Китай — Швеция.

Лыжные гонки

11:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация.

12:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.

13:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.

14:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.

Сноуборд

12:00. Женщины. Акробатика. Квалификация.

15:00. Женщины. Акробатика. Финал 1.

16:00. Женщины. Акробатика. Финал 2.

Шорт-трек

22:15. Мужчины. 500 м. 1/4 финала.

22:42. Мужчины. 500 м. 1/2 финала.

22:50. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.

23:24. Мужчины. 500 м. Финал.

Хоккей

1/4 финала

14:10. Словакия — Германия.

18:40. Канада — Чехия.

20:10. Финляндия — Швейцария.

23:10. США — Швеция.