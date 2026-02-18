Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание соревнований на 18 февраля (время московское):
Биатлон
16:45. Женщины. Эстафета, 4х6 км.
Горнолыжный спорт
12:00. Женщины. Слалом. Первая попытка.
15:30. Женщины. Слалом. Вторая попытка.
Кёрлинг
11:05. Женщины. 10-й тур. Китай — Дания.
11:05. Женщины. 10-й тур. США — Великобритания.
11:05. Женщины. 10-й тур. Швеция — Южная Корея.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Италия — Канада.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Китай — Чехия.
16:05. Мужчины. 11-й тур. Норвегия — Швейцария.
16:05. Мужчины. 11-й тур. США — Великобритания.
21:05. Женщины. 11-й тур. Великобритания — Япония.
21:05. Женщины. 11-й тур. Швейцария — Дания.
21:05. Женщины. 11-й тур. Канада — Италия.
21:05. Женщины. 11-й тур. Китай — Швеция.
Лыжные гонки
11:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Квалификация.
12:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.
13:45. Командный спринт, свободный стиль. Женщины. Финал.
14:15. Командный спринт, свободный стиль. Мужчины. Квалификация.
Сноуборд
12:00. Женщины. Акробатика. Квалификация.
15:00. Женщины. Акробатика. Финал 1.
16:00. Женщины. Акробатика. Финал 2.
Шорт-трек
22:15. Мужчины. 500 м. 1/4 финала.
22:42. Мужчины. 500 м. 1/2 финала.
22:50. Женщины. Эстафета 3000 м. Финал.
23:24. Мужчины. 500 м. Финал.
Хоккей
1/4 финала
14:10. Словакия — Германия.
18:40. Канада — Чехия.
20:10. Финляндия — Швейцария.
23:10. США — Швеция.