Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 17 февраля 2026 года, таблица

Завершился очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно шесть комплектов наград в пяти видах спорта (биатлон, фристайл, бобслей, конькобежный спорт, лыжное двоеборье).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 31 медаль: 14 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. На втором месте закрепилась Италия, выступающая на домашних Играх (24 медали: девять золотых, четыре серебряные и 11 бронзовых). Тройку лучших замыкает команда США, у неё 21 медаль (шесть золотых, 10 серебряных и пять бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-15 медального зачёта Олимпиады-2026 на 17 февраля 2026 года: