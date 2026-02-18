Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Эмильен Жаклен: стресс, страх — в этом вся суть Олимпийских игр

Комментарии

Пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал завоевание в составе сборной Франции золота Олимпиады-2026 в эстафете. Оно стало первым в истории страны. После штрафного круга Фабьена Клода французы шли на последнем, 20-м месте в эстафете, однако сумели совершить камбэк, весомый вклад в него внёс именно Жаклен.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 февраля 2026, вторник. 16:30 МСК
Окончено
1
Франция
2
Норвегия
3
Швеция

«Я хорошо знаю свой вид спорта и понимаю, что в эстафете штрафной круг – не конец света. С отставанием в 50 секунд можно вернуться в гонку.

Я старался держать темп. С первого круга я увидел, что отыгрываю. Я чувствовал, что соперники бегут не очень быстро, так зачем ждать? Перед последней стрельбой Эрика [Перро] были все эти эмоции… Стресс, страх. В этом вся суть Олимпийских игр. Иногда на глазах бывают слёзы радости, иногда слёзы грусти. Во время этих Игр я испытал и то и другое», – приводит слова Жаклена пресс-служба IBU.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

