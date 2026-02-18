Аделия Петросян отобралась в сильнейшую разминку произвольной программы на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян выступит в сильнейшей, последней разминке на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

В данный момент подходят к концу прокаты коротких программ у женщин на Олимпиаде. Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). В данный момент это третий промежуточный результат. Учитывая, что в рамках соревнований остались лишь выступления трёх спортсменок, можно с уверенностью констатировать, что Петросян попала в последнюю, сильнейшую разминку произвольной программы на ОИ-2026.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию короткой программы женщин на Олимпиаде-2026 с участием Аделии Петросян.