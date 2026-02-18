Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026 в Италии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Россиянка каталась под музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

Петросян, выступающая в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), получила второй стартовый номер и вышла в первой разминке. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). В своём прокате Петросян чисто исполнила следующий прыжковый контент: двойной аксель, тройной лутц, каскад тройной флип — тройной тулуп. Все непрыжковые элементы россиянка исполнила на четвёртый уровень сложности.

Лидером соревнований у женщин является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Короткая программа:

1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.

3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.