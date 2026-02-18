Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом. Заезд 1
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, женщины, короткая программа: результаты

17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе на Олимпиаде-2026
Комментарии

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи захватила лидерство в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Короткая программа:

1. Ами Накаи (Япония) — 78,71 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 77,23 балла.
3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.
4. Монэ Тиба (Япония) — 74,00 балла.
5. Аделия Петросян (Россия) — 72,89 балла.
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71,77 балла.

Отметим, одна из претенденток на олимпийский пьедестал — действующая чемпионка США Эмбер Гленн в короткой программе заняла лишь 13-е место.

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото LIVE
Live
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android