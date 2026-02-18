17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе на Олимпиаде-2026

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи захватила лидерство в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Короткая программа:

1. Ами Накаи (Япония) — 78,71 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 77,23 балла.

3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.

4. Монэ Тиба (Япония) — 74,00 балла.

5. Аделия Петросян (Россия) — 72,89 балла.

6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71,77 балла.

Отметим, одна из претенденток на олимпийский пьедестал — действующая чемпионка США Эмбер Гленн в короткой программе заняла лишь 13-е место.

Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.