17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе на Олимпиаде-2026

17-летняя японская фигуристка Ами Накаи захватила лидерство в женском одиночном катании на Олимпийских играх — 2026 в Италии по итогам прокатов коротких программ. Судьи оценили выступление Накаи с чистым тройным акселем в 78,71 балла.
Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Короткая программа:
1. Ами Накаи (Япония) — 78,71 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 77,23 балла.
3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.
4. Монэ Тиба (Япония) — 74,00 балла.
5. Аделия Петросян (Россия) — 72,89 балла.
6. Анастасия Губанова (Грузия) — 71,77 балла.
Отметим, одна из претенденток на олимпийский пьедестал — действующая чемпионка США Эмбер Гленн в короткой программе заняла лишь 13-е место.
Свои произвольные программы на Олимпиде-2026 фигуристки представят 19 февраля.
- 18 февраля 2026
-
01:16
-
01:01
-
00:59
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:15
-
00:14
-
00:10
-
00:03
- 17 февраля 2026
-
23:56
-
23:54
-
23:13
-
23:04
-
22:56
-
22:43
-
22:40
-
22:38
-
22:27
-
22:17
-
22:11
-
22:07
-
22:05
-
22:03
-
21:58
-
21:51
-
21:50
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:40
-
21:40
-
21:35
-
21:29
-
21:28