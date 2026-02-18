Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года

17 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступили женщины, в частности трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Результаты на 17 февраля

Женщины. Короткая программа:

1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.

3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.

4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00 балла.

5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89 балла.

6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77 балла.