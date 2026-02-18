Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года
17 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступили женщины, в частности трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Результаты на 17 февраля
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
Женщины. Короткая программа:
1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.
3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.
4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00 балла.
5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89 балла.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77 балла.
Комментарии
