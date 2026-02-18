Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года
Комментарии

17 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжились соревнования в фигурном катании. В борьбу за медали вступили женщины, в частности трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Результаты на 17 февраля

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

Женщины. Короткая программа:
1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.
3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.
4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00 балла.
5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89 балла.
6. Анастасия Губанова (Грузия) – 71,77 балла.

Календарь Олимпиады-2026 в Италии
Материалы по теме
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото
Петросян попала в топ-5 по КП на Олимпиаде! Есть всё, чтобы бороться за золото
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android