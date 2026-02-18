Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 17 февраля 2026 года

17 февраля, в очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, проходящих в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия), российские спортсмены продолжили выступления в одном виде спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Олимпийские игры — 2026. Результаты российских спортсменов за 17 февраля

Фигурное катание

Женщины. Короткая программа. Аделия Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы в женском одиночном катании.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля.