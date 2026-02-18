Скидки
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Опубликован полный стартовый лист произвольной программы с участием Петросян на ОИ-2026

Пресс-служба Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо опубликовала полный список и порядок выступления спортсменок в произвольной программе в женском одиночном катании.

Российская фигуристка Аделия Петросян, занявшая пятое место с суммой в 72,89 балла по итогам короткой программы, в произвольной выступит второй в заключительной, четвёртой разминке, сразу за Анастасией Губановой (Грузия). После проката Петросян на лёд выйдут Монэ Тиба (Япония), Алиса Лью (США), Каори Сакамото и Ами Накаи (обе — Япония).

Прокаты произвольных программ на Олимпиаде-2026 состоятся 19 февраля и стартуют в 21:00 мск.

