Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фото: Эмбер Гленн в слезах после короткой программы на ОИ-2026, где она заняла 13-е место

Фото: Эмбер Гленн в слезах после короткой программы на ОИ-2026, где она заняла 13-е место
Комментарии

Американская фигуристка Эмбер Гленн эмоционально отреагировала на свой неудачный прокат в короткой программе в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59

По итогам короткой программы американка набрала 67,39 балла. Отметим, 26-летняя американка сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. После проката американка расплакалась.

Фото: Кадр из трансляции Okko Спорт

Отметим, произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. 17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе. За прокат с чистым тройным акселем она получила 78,71 балла.

Эмбер Гленн является трёхкратной чемпионкой США в одиночном катании, а также олимпийской чемпионкой в командах.

Календарь ОИ-2026
Материалы по теме
Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 17 февраля 2026 года
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android