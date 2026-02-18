Фото: Эмбер Гленн в слезах после короткой программы на ОИ-2026, где она заняла 13-е место
Американская фигуристка Эмбер Гленн эмоционально отреагировала на свой неудачный прокат в короткой программе в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Короткая программа
17 февраля 2026, вторник. 20:45 МСК
Окончено
1
Ами Накаи
Япония
78.71
2
Каори Сакамото
Япония
77.23
3
Алиса Лью
США
76.59
По итогам короткой программы американка набрала 67,39 балла. Отметим, 26-летняя американка сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. После проката американка расплакалась.
Фото: Кадр из трансляции Okko Спорт
Отметим, произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. 17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе. За прокат с чистым тройным акселем она получила 78,71 балла.
Эмбер Гленн является трёхкратной чемпионкой США в одиночном катании, а также олимпийской чемпионкой в командах.
