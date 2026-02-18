Фото: Эмбер Гленн в слезах после короткой программы на ОИ-2026, где она заняла 13-е место

Американская фигуристка Эмбер Гленн эмоционально отреагировала на свой неудачный прокат в короткой программе в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

По итогам короткой программы американка набрала 67,39 балла. Отметим, 26-летняя американка сделала «бабочку» после тройного акселя и каскада флип-тулуп. После проката американка расплакалась.

Фото: Кадр из трансляции Okko Спорт

Отметим, произвольная программа состоится завтра, 19 февраля. 17-летняя японка Ами Накаи стала лучшей в короткой программе. За прокат с чистым тройным акселем она получила 78,71 балла.

Эмбер Гленн является трёхкратной чемпионкой США в одиночном катании, а также олимпийской чемпионкой в командах.