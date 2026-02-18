Скидки
Петросян блистала с чистым прокатом, Сакамото бурно радовалась, Гленн рыдала. Фото с КП

Петросян заняла 5 место в КП на Олимпиаде
17 февраля в рамках олимпийского турнира по фигурному катанию состоялась женская короткая программа. Российская спортсменка Аделия Петросян заняла пятое место, набрав 72,89 балла.

Петросян, выступающая на Олимпиаде — 2026 в статусе нейтрального атлета (AIN), без ошибок справилась с прокатом, но не стала включать в него тройной аксель. Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Лидером соревнований у женщин является 17-летняя японская фигуристка Ами Накаи, набравшая 78,71 балла. На втором месте расположилась ещё одна японка Каори Сакамото (77,23), на третьем — американка Алиса Лью (76,59).

Лучшие фото с короткой программы — в фотоподборке «Чемпионата».

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.

