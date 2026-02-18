Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 14-го дня

17 февраля завершился 14-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены должны были разыграть девять комплектов наград в шести видах спорта (биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, сноуборд, фристайл). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 17 февраля

Биатлон

Мужчины. 4x7,5 км. Эстафета.

1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).

2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).

3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).

Бобслей

Мужчины. Двойки.

1. Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70.

2. Франческо Фридрих и Александер Шюллер (Германия) — отставание 1,34.

3. Адам Аммоур и Александер Шаллер (Германия) +1,82.

Кёрлинг

Мужчины, 9-й тур.

Швейцария — Швеция — 9:4;

США — Китай — 5:8;

Чехия — Германия — 9:7.

Женщины, 9-й тур.

Швеция — Канада — 6:8;

Италия — Япония — 8:6;

Дания — США — 3:10;

Южная Корея — Швейцария — 5:7.

Мужчины, 10-й тур.

Германия — Швейцария — 4:8;

США — Италия — 5:8;

Канада — Великобритания — 9:5;

Швеция — Норвегия — 7:4.

Конькобежный спорт

Мужчины. Командная гонка преследования.

1. Италия — 3.39,20.

2. США — 3.43,71.

3. Китай — 3.41,38.

Женщины. Командная гонка преследования.

1. Канада — 2.55,81.

2. Нидерланды — 2.56,77.

3. Япония — 2.58,50.

Лыжное двоеборье

Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км.

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0.

2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – отставание 5,9.

3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8.

Сноуборд

Женщины. Слоупстайл.

Соревнования перенесены на 18 февраля из-за погодных условий.

Фигурное катание

Женщины. Короткая программа.

1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.

3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.

4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00 балла.

5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89 балла.

Фристайл

Мужчины. Биг-эйр. Финал.

1. Тормод Фростад (Норвегия) – 195,50 балла (98,50 + 97,00).

2. Мак Форхенд (США) – 193,25 (95,00 + 98,25).

3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25 (96,00 + 95,25).

Хоккей

Мужчины, 1/8 финала.

Германия — Франция — 5:1;

Швейцария — Италия — 3:0;

Чехия — Дания — 3:2;

Швеция — Латвия — 5:1.