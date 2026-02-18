Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 14-го дня

17 февраля завершился 14-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены должны были разыграть девять комплектов наград в шести видах спорта (биатлон, бобслей, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, сноуборд, фристайл). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Олимпиада-2026. Результаты на 17 февраля
Биатлон
Мужчины. 4x7,5 км. Эстафета.
1. Франция (Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро) – 1:19.55,2 (1 штрафной круг + 9 дополнительных патронов).
2. Норвегия (Мартин Улдаль, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен) – отставание 9,8 (0+6).
3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +57,5 (0+6).
Бобслей
Мужчины. Двойки.
1. Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70.
2. Франческо Фридрих и Александер Шюллер (Германия) — отставание 1,34.
3. Адам Аммоур и Александер Шаллер (Германия) +1,82.
Кёрлинг
Мужчины, 9-й тур.
Швейцария — Швеция — 9:4;
США — Китай — 5:8;
Чехия — Германия — 9:7.
Женщины, 9-й тур.
Швеция — Канада — 6:8;
Италия — Япония — 8:6;
Дания — США — 3:10;
Южная Корея — Швейцария — 5:7.
Мужчины, 10-й тур.
Германия — Швейцария — 4:8;
США — Италия — 5:8;
Канада — Великобритания — 9:5;
Швеция — Норвегия — 7:4.
Конькобежный спорт
Мужчины. Командная гонка преследования.
1. Италия — 3.39,20.
2. США — 3.43,71.
3. Китай — 3.41,38.
Женщины. Командная гонка преследования.
1. Канада — 2.55,81.
2. Нидерланды — 2.56,77.
3. Япония — 2.58,50.
Лыжное двоеборье
Мужчины. Большой трамплин + Гонка 10 км.
1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия) – 24.45,0.
2. Йоханнес Лампартер (Австрия) – отставание 5,9.
3. Илкка Херола (Финляндия) +14,8.
Сноуборд
Женщины. Слоупстайл.
Соревнования перенесены на 18 февраля из-за погодных условий.
Фигурное катание
Женщины. Короткая программа.
1. Ами Накаи (Япония) – 78,71 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) – 77,23 балла.
3. Алиса Лью (США) — 76,59 балла.
4. Монэ Тиба (Япония) – 74,00 балла.
5. Аделия Петросян (Россия) – 72,89 балла.
Фристайл
Мужчины. Биг-эйр. Финал.
1. Тормод Фростад (Норвегия) – 195,50 балла (98,50 + 97,00).
2. Мак Форхенд (США) – 193,25 (95,00 + 98,25).
3. Матей Шванцер (Австрия) – 191,25 (96,00 + 95,25).
Хоккей
Мужчины, 1/8 финала.
Германия — Франция — 5:1;
Швейцария — Италия — 3:0;
Чехия — Дания — 3:2;
Швеция — Латвия — 5:1.