Мама Петра Гуменника отреагировала на вопрос о желании сменить спортивное гражданство

Мама чемпиона России и единственного представителя Российской Федерации на Олимпиаде-2026 в мужском одиночном фигурном катании Петра Гуменника Елена Гуменник ответила на вопрос о гипотетической смене спортсменом спортивного гражданства.

— В последние годы на фоне всех этих проблем с допуском некоторые наши фигуристы ушли в другие сборные. У Петра такого желания не было?

— Я ни в коем случае не осуждаю никого из ребят, ничего не говорю на эту тему. Но точно знаю, что Петя всегда хотел быть в российской сборной, и никаких других вариантов у него не возникало, — приводит слова Елены Гуменник Odds.ru.

На ОИ-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо Пётр Гуменник занял шестое место, поднявшись на него по итогам произвольной программы после 12-го места в короткой программе.

